В Луганской области арестовали боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Суд взял под стражу представителя незаконных вооруженных формирований РФ, который подозревается в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области гражданину Украины сообщено о подозрении по факту участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Так, по данным следствия, подозреваемый присоединился к рядам одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, во время отбывания наказания в исправительной колонии региона за совершение тяжкого преступления.
Сообщается, что при поддержке оккупационной администрации был освобожден из мест лишения свободы. Будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", он непосредственно участвовал в обстрелах украинских позиций и сопротивлялся подразделениям Вооруженных Сил Украины, задействованным в антитеррористической операции.
"Позже участник НЗФ РФ пересек линию разграничения и остался проживать на подконтрольной правительству Украины территории. После собрания достаточного количества доказательств его причастности к противоправной деятельности, направленной на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, его местонахождение было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины. В настоящее время к подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.
Ранее УНН писал, что в Донецкой области с начала года разоблачили более 200 участников НВФ.