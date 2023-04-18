На Купянском направлении ВСУ остановили попытку наступательных действий россиян и заставили их бежать - Сырский

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«Противник ведёт наступательные действия на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве - вражеские действия безуспешны. Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и наносить значительные потери. В частности, на Купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника прибегли к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку», - сообщил Сырский.

Детали

По его словам, на Лиманском направлении действия врага были также безуспешны. Все его попытки провести наступательные действия разбились из-за стойкости наших позиций и мужества воинов.

Сырский отметил, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

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«Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой. Сейчас враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируемая», - рассказал Сырский.

Дополнение

Купянско-Лиманское направление остается "лидером" по артиллерийским обстрелам оккупантов, за сутки враг обстрелял его 375 раз.



