На Кубе снова масштабное отключение электроэнергии из-за аварии, миллионы потребителей остались без света
Киев • УНН
Главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу, обещая восстановить электроснабжение до четверга.
На Кубе снова произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на одной из главных электростанций острова. Миллионы людей остались без электричества, что заставило власти объявить о приостановлении занятий в школах и рабочих активностей на неопределенный срок. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Государственная энергетическая компания Electric Union сообщила, что причиной аварии стала остановка работы термоэлектростанции в провинции Матансас, что к востоку от Гаваны. По словам компании, масштабный сбой охватил всю страну.
Министр энергетики и горного дела Кубы заявил в телеобращении, что энергоснабжение будет полностью восстановлено до четверга.
Это отключение стало очередным ударом для Кубы, которая страдает от постоянных сбоев в работе электросети. 18 октября 2024 года остров пережил значительное отключение электроэнергии, которое усилилось из-за урагана Оскар. Через несколько недель сильные ветры урагана Рафаэль вызвали еще один масштабный сбой, который оставил энергосистему страны отключенной,
Частые сбои, охватывающие более половины страны во время пиковых часов, вызваны дефицитом топлива и изношенностью инфраструктуры. Для многих регионов электричество критически важно для приготовления пищи и подачи воды.
Энергосистема Кубы базируется на крупных термоэлектростанциях и меньших электростанциях, работающих на нефти. Остров производит около половины собственной нефти, но вынужден импортировать остальную, что становится все сложнее и дороже из-за санкций США. Куба традиционно полагается на помощь таких союзников, как Венесуэла и Россия, для обеспечения более дешевых поставок топлива.
Правительство Кубы работает над модернизацией энергосети, внедряя альтернативные источники энергии. Сейчас строятся 31 центр солнечной энергетики, завершение которых планируется на следующий год.
Напомним
В ноябре этого года Ураган "Рафаэль" вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.