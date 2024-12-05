На Кубе снова масштабное отключение электроэнергии из-за аварии, миллионы потребителей остались без света

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 39914 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 105858 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 102995 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 113187 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 101370 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 112312 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 130010 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 170350 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 190809 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132639 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Укрэнерго» обнародовало график отключений света на 5 декабря: что ждет украинцев

«Укрэнерго» обнародовало график отключений света на 5 декабря: что ждет украинцев

 • 21312 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Более сотни боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

 • 17170 просмотра
путин признал критическую нехватку протезов для военных россии: что происходит

путин признал критическую нехватку протезов для военных россии: что происходит

 • 19909 просмотра
Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц

Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц

 • 18320 просмотра
Партнерами одобрены инвестиции Украине объемом более 1 млрд евро - Зеленский

Партнерами одобрены инвестиции Украине объемом более 1 млрд евро - Зеленский

 • 17501 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 105864 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 113189 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 118139 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 170351 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 190810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 64120 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 62574 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 78160 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 106096 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 74419 просмотра
Актуальное
На Кубе снова масштабное отключение электроэнергии из-за аварии, миллионы потребителей остались без света

На Кубе снова масштабное отключение электроэнергии из-за аварии, миллионы потребителей остались без света

Киев  •  УНН

 • 1591 просмотра

Read in English

Главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу, обещая восстановить электроснабжение до четверга.

На Кубе снова произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на одной из главных электростанций острова. Миллионы людей остались без электричества, что заставило власти объявить о приостановлении занятий в школах и рабочих активностей на неопределенный срок. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Государственная энергетическая компания Electric Union сообщила, что причиной аварии стала остановка работы термоэлектростанции в провинции Матансас, что к востоку от Гаваны. По словам компании, масштабный сбой охватил всю страну.

Министр энергетики и горного дела Кубы заявил в телеобращении, что энергоснабжение будет полностью восстановлено до четверга.

Это отключение стало очередным ударом для Кубы, которая страдает от постоянных сбоев в работе электросети. 18 октября 2024 года остров пережил значительное отключение электроэнергии, которое усилилось из-за урагана Оскар. Через несколько недель сильные ветры урагана Рафаэль вызвали еще один масштабный сбой, который оставил энергосистему страны отключенной,

- отмечает издание.

Частые сбои, охватывающие более половины страны во время пиковых часов, вызваны дефицитом топлива и изношенностью инфраструктуры. Для многих регионов электричество критически важно для приготовления пищи и подачи воды.

Энергосистема Кубы базируется на крупных термоэлектростанциях и меньших электростанциях, работающих на нефти. Остров производит около половины собственной нефти, но вынужден импортировать остальную, что становится все сложнее и дороже из-за санкций США. Куба традиционно полагается на помощь таких союзников, как Венесуэла и Россия, для обеспечения более дешевых поставок топлива.

Правительство Кубы работает над модернизацией энергосети, внедряя альтернативные источники энергии. Сейчас строятся 31 центр солнечной энергетики, завершение которых планируется на следующий год.

Напомним

В ноябре этого года Ураган "Рафаэль" вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kubaКуба
venesuelaВенесуэла