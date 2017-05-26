На кортах Уимблдона произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где проводится теннисный турнир категории Большого шлема - Уимблдон, вспыхнул пожар, сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.
Задымление было замечено около часа дня по местному времени. Возгорание возникло на одном из тренировочных кортов, после чего там вспыхнул достаточно серьезный пожар. Для борьбы с огнем было отправлено четыре пожарных расчета в виде 20 сотрудников, которые достаточно быстро справились со своей задачей.
Отмечается, что ближе всего к очагу возгорания был корт под номером один.
Заметим, что причины возгорания пока остаются неизвестными.
Добавим также, матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.