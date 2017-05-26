На кортах Уимблдона произошел пожар

Задымление было замечено около часа дня по местному времени. Возгорание возникло на одном из тренировочных кортов, после чего там вспыхнул достаточно серьезный пожар. Для борьбы с огнем было отправлено четыре пожарных расчета в виде 20 сотрудников, которые достаточно быстро справились со своей задачей.

Отмечается, что ближе всего к очагу возгорания был корт под номером один.

Заметим, что причины возгорания пока остаются неизвестными.

Добавим также, матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.