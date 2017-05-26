На кортах Вімблдону сталась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На тренувальних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, де проводиться тенісний турнір категорії Великого шолому - Вімблдон, спалахнула пожежа, повідомляє УНН з посиланням на The Mirror.
Задимлення було помічено близько години дня за місцевим часом. Займання виникло на одному з тренувальних кортів, після чого там спалахнула досить серйозна пожежа. Для боротьби з вогнем було відправлено чотири пожежні розрахунки у вигляді 20 співробітників, які досить швидко впоралися зі своїм завданням.
Зазначається, що найближче до вогнища спалаху був корт під номером один.
Зауважимо, що причини загоряння наразі залишаються невідомими.
Додамо також, матчі основної сітки Вімблдону стартують 3 липня.