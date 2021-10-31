На границе со Словакией пограничники задержали группу африканцев

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Пограничникам отдела "Большой Березный" поступила информация от сотрудников оперативно-розыскного подразделения о возможной попытке незаконного пересечения госграницы тремя гражданами Алжира.

По данным оперативников, их должны были доставить в приграничье легковым автомобилем.

В указанный оперативниками район выслали дополнительные пограничные наряды. В результате принятых мер на окраине населенного пункта Завосино Великоберезнянского района пограничникам удалось обнаружить указанное оперативниками транспортное средство.

В салоне автомобиля находились трое мужчин. Водитель имел при себе загранпаспорт гражданина Алжира. Два пассажира документов при себе не имели, однако также назвались алжирцами.

В ходе опроса стражи порядка установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС — в одном из мобильных терминалов правонарушителей обнаружили проложенный предварительный маршрут движения из Украины в Словацкую Республику.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, а также за нарушение правил пребывания в Украине иностранными гражданами.