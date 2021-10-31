На границе со Словакией пограничники задержали группу африканцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На Закарпатье вблизи границы со Словакией задержали троих африканцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.
Подробности
Пограничникам отдела "Большой Березный" поступила информация от сотрудников оперативно-розыскного подразделения о возможной попытке незаконного пересечения госграницы тремя гражданами Алжира.
По данным оперативников, их должны были доставить в приграничье легковым автомобилем.
В указанный оперативниками район выслали дополнительные пограничные наряды. В результате принятых мер на окраине населенного пункта Завосино Великоберезнянского района пограничникам удалось обнаружить указанное оперативниками транспортное средство.
В салоне автомобиля находились трое мужчин. Водитель имел при себе загранпаспорт гражданина Алжира. Два пассажира документов при себе не имели, однако также назвались алжирцами.
В ходе опроса стражи порядка установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС — в одном из мобильных терминалов правонарушителей обнаружили проложенный предварительный маршрут движения из Украины в Словацкую Республику.
Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, а также за нарушение правил пребывания в Украине иностранными гражданами.