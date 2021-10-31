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На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу африканців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали трьох африканців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу африканців

Деталі

Прикордонникам відділу “Великий Березний” надійшла інформація від співробітників оперативно-розшукового підрозділу про можливу спробу незаконного перетину держрубежу трьома громадянами Алжиру.

За даними оперативників, їх мали доправити у прикордоння легковим автомобілем.

У зазначений оперативниками район вислали додаткові прикордонні наряди. В результаті вжитих заходів на околиці населеного пункту Завосине Великоберезнянського району прикордонникам вдалося виявити вказаний оперативниками транспортний засіб.
У салоні автомобіля перебували троє чоловіків. Водій мав при собі закордонний паспорт громадянина Алжиру. Двоє пасажирів документів при собі не мали, однак також назвалися алжирцями.

У ході опитування правоохоронці встановили, що затримані мали намір незаконно потрапити до країн ЄС — в одному з мобільних терміналів правопорушників виявили прокладений попередній маршрут руху з України до Словацької Республіки.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин справи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, а також за порушення правил перебування в Україні іноземними громадянами.

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