На границе с Румынией на контрабанде сигарет задержали подростков-водолазов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Пограничники на Закарпатье задержали двух молодых людей 17-и и 19-и лет в гидрокостюмах, которые планировали переместить в Румынию более 9 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что пограничники во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, на границе с Румынией, увидели неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники покинули свою ношу и попытались скрыться. Правонарушителей задержали.
"Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы. Молодые люди планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9200 пачек сигарет", - говорится в сообщении.
Указано, что задержанных доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов. Правовую оценку действиям злоумышленников будет определять суд.
Напомним, на Волыни пограничники выявили канал контрабанды сигарет в страны ЕС.