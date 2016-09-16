На границе с Польшей образовались очереди из 700 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 700 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 100 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 70, в ПП "Краковец - Корчева" - 70, в ПП "Грушев - Будомеж" - 70, в ПП "Смильница - Кросценко"- 40, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 120 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 15 машин, в ПП "Лужанка - Берегшурань" - 20 авто.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.