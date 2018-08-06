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На границе с Польшей в очередях застряли 465 автомобилей

На границе с Польшей в очередях застряли 465 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 9:00 в понедельник на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 465 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Угринов - Долгобичув" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Смильница - Кросценко" - 50, в ПП "Шегини - Медика" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 135 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 20 автомобилей, в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" - 30, в ПП "Косино - Барабаш" - 20, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 40 автомобилей. На границе со Словакией в ПП "Малый Березный - Убля" находилось 40 автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное - Сирет" - 20 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не было зафиксировано.

Напомним, для мобильных создали приложение об очередях на границе с Польшей.

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