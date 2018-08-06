На кордоні з Польщею у чергах застрягли 465 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 9:00 у понеділок на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 465 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Угринів - Долгобичув" своєї черги очікували ще 30 автівок, у ПП "Грушів - Будомєж" - 100, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 50, у ПП "Шегині - Медика" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 135 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 20 автомобілів, у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" - 30, у ПП "Косино - Барабаш" - 20, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 40 автівок. На кордоні зі Словаччиною у ПП "Малий Березний - Убля" перебувало 40 автівок, а на кордоні з Румунією у пункті пропуску "Порубне - Сірет" - 20 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не було зафіксовано.
Нагадаємо, для мобільних створили додаток про черги на кордоні з Польщею.