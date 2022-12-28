На границе оживилось движение в направлении Польши - пограничники

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"По состоянию на 10:30 28 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих суток пассажиропоток, в направлении выезда из Украины, увеличился на 7%. Наряду с этим, границу с Польшей, в обоих направлениях, пересекло почти одинаковое количество граждан", - сообщили в ведомстве.

Детали

Сегодня утром были зафиксированы очереди из легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу. В «Шегинях» на въезд в Украину ожидало 20 легковушек.

Пассажирские автобусы ожидали выезда в Польшу в двух пунктах пропуска. В частности в «Рави-Русской» – 8, в «Грушеве» – 3. На въезд в Украину в пункте пропуска «Краковец» – 4, «Грушев» – 6 и «Шегини» – 8.

Дополнение

В предновогодний период на границах наблюдается рост пассажиропотока.