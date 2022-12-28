На кордоні пожвавився рух у напрямку Польщі - прикордонники

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"Станом на 10:30 28 грудня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють в штатному режимі. Впродовж попередньої доби пасажиропотік, у напрямку виїзду з України, збільшився на 7%. Поряд з цим, кордон з Польщею, в обох напрямках, перетнула майже однакова кількість громадян", - повідомили у відомстві.

Деталі

Сьогодні вранці було зафіксовано черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі. У «Шегинях» на в’їзд в Україну очікувало 20 легковиків.

Пасажирські автобуси очікували на виїзд до Польщі у двох пунктах пропуску. Зокрема у «Раві-Руській» – 8, у «Грушеві» – 3. На в’їзд в Україну у пункті пропуску «Краківець» – 4, «Грушів» – 6 та «Шегині» – 8.

Доповнення

У передноворічний період на кордонах спостерігається зростання пасажиропотоку.