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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На контроле медиков находятся более 60 пограничников, которые контактировали с больными на COVID-19

На контроле медиков находятся более 60 пограничников, которые контактировали с больными на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15668 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы, которые имели контакты с больными на COVID-19 лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"От середины февраля под наблюдением медиков находилось около 300 пограничников. А по состоянию на 7 апреля, из-за контакта с лицами, больными коронавирусной инфекции, в изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Указано, что в связи с тем, что пограничники продолжают охранять границу в условиях карантина, они ежедневно контактируют с тысячами людей. Пограничников обеспечивают средствами защиты и отслеживают состояние их здоровья.

"Вместе с тем, медицинский персонал ведомства постоянно отслеживает состояние здоровья каждого военнослужащего, а также обеспечивается немедленная изоляция личного состава, который приобщался к температурному скринингу и проверке документов лиц, у которых при пересечении границы диагностировали заболевание", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ведомственные учреждения здравоохранения при условии поступления готовы принимать больных коронавирусной болезнью с легким и средним течением заболеваний, а Главный военно-медицинский клинический центр - с более тяжелым течением.

Напомним, пограничники рассказали о мерах по противодействия распространению COVID-19 в торговых портах Украины.

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