На контроле медиков находятся более 60 пограничников, которые контактировали с больными на COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы, которые имели контакты с больными на COVID-19 лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.