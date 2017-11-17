На конкурс построения музея Революции Достоинства потрачено 2,5 млн гривен

"По бюджету на этот год, мы потратили на организацию самого конкурса и всего процесса - 2,5 млн гривен", - сказал Нищук.

Он также добавил, что на следующий год предвидены средства на завершение конкурса. Однако он подчеркнул, что пока неизвестно, какой будет смета собственно мемориала и музея, отметив, что это зависит от конечного результата, от победителя конкурса.

Напомним, к участию в конкурсе построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира.