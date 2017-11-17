На конкурс построения музея Революции Достоинства потрачено 2,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На организацию проведения конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" было потрачено уже 2500000 гривен. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.
"По бюджету на этот год, мы потратили на организацию самого конкурса и всего процесса - 2,5 млн гривен", - сказал Нищук.
Он также добавил, что на следующий год предвидены средства на завершение конкурса. Однако он подчеркнул, что пока неизвестно, какой будет смета собственно мемориала и музея, отметив, что это зависит от конечного результата, от победителя конкурса.
Напомним, к участию в конкурсе построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира.