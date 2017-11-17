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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34336 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45315 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50891 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46239 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91868 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99554 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На конкурс построения музея Революции Достоинства потрачено 2,5 млн гривен

На конкурс построения музея Революции Достоинства потрачено 2,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На организацию проведения конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" было потрачено уже 2500000 гривен. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.

"По бюджету на этот год, мы потратили на организацию самого конкурса и всего процесса - 2,5 млн гривен", - сказал Нищук.

Он также добавил, что на следующий год предвидены средства на завершение конкурса. Однако он подчеркнул, что пока неизвестно, какой будет смета собственно мемориала и музея, отметив, что это зависит от конечного результата, от победителя конкурса.

Напомним, к участию в конкурсе построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира.

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