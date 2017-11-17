На конкурс побудови музею Революції Гідності витрачено 2,5 млн гривень

“По бюджету, на цей рік, ми витратили на організацію самого конкурсу і всього процесу - 2,5 млн гривень”, — сказав Нищук.

Він також додав, що на наступний рік передбачені кошти на завершення конкурсу. Однак він підкреслив, що наразі невідомо, який буде кошторис власне меморіалу і музею, зазначивши, що це залежить від кінцевого результату, від переможця конкурсу.

Нагадаємо, до участі у конкурсі побудови “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музей Революції Гідності” було подано 66 заявок з 16 країн світу.