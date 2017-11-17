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На конкурс побудови музею Революції Гідності витрачено 2,5 млн гривень

На конкурс побудови музею Революції Гідності витрачено 2,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На організацію проведення конкурсу побудови “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності” було витрачено вже 2,5 млн гривень. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.

“По бюджету, на цей рік, ми витратили на організацію самого конкурсу і всього процесу - 2,5 млн гривень”, — сказав Нищук.

Він також додав, що на наступний рік передбачені кошти на завершення конкурсу. Однак він підкреслив, що наразі невідомо, який буде кошторис власне меморіалу і музею, зазначивши, що це залежить від кінцевого результату, від переможця конкурсу.

Нагадаємо, до участі у конкурсі побудови “Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музей Революції Гідності” було подано 66 заявок з 16 країн світу.

Українські Національні Новини

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