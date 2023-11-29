На климатической конференции ООН Украина представит последствия подрыва Каховской ГЭС и планы восстановления

На конференции COP28 в Дубае ООН по изменению климата Украина представит свой павильон, чтобы показать масштаб экологического ущерба от агрессии рф и в частности от подрыва Каховской ГЭС, и предложит способы предотвращения экоцида. Об этом сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, пишет УНН.

Детали

На конференции будет конференции будет презентована Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Тематика павильона Украины выбрана в соответствии с 8-м пунктом этой формулы - "Экологическая безопасность".

Экспозиция украинского павильона представлена тремя смысловыми блоками. Первый блок "Каховка" рассказывает о подрыве Россией плотины Каховской ГЭС. Второй блок "Последствия" содержит в целом информацию о ежедневном вреде войны. И последний блок "Восстановление" демонстрирует, как украинцы восстанавливают уничтоженное.

Посетители экспозиции смогут узнать, как люди возвращают к жизни целые города и сельскохозяйственные земли. сельскохозяйственные земли, а также ознакомиться с планом восстановления Украины. Он предусматривает воплощение 850 масштабных проектов за следующие 10 лет. Среди приоритетных программ - "Восстановление чистой и защищенной среды", "Энергетическая независимость" и "Зеленый курс".

Площадка СОР28 предназначена не только для того, чтобы показать последствия войны для окружающей среды и климата. Это место объединения и привлечения международного сообщества для достижения справедливости и мира - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Несмотря на войну Украина завершает развитие своей климатической архитектуры и последовательно выполняет свои климатические обязательства. На СОР28 планируем объединить вокруг нашей страны еще больше партнеров для зеленого будущего страны еще больше партнеров для зеленого будущего Украины и всего мира",- добавил он.

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