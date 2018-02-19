На Киевщине злоумышленники, угрожая гранатой пытались ограбить АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В поселке Иванков, Киевской области, злоумышленники, угрожая гранатой, пытались ограбить АЗС. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.
"Около 6:00 на территорию АЗС в поселке Иванков зашли неизвестные. Мужчины постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, требовали выручку. 59-летний дежурный нажал тревожную кнопку - нападавшие скрылись", - говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали через два часа в селе Шпили. Вблизи местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую. Трое подозреваемых находились внутри заведения. Оказывать сопротивление правоохранителям они не успели. Как выяснилось, все задержанные жители пригорода столицы в возрасте 26-23 лет.
Во время обыска полиция изъяла гранату РГД-5 и запал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции.