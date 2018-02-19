На Київщині зловмисники, погрожуючи гранатою намагались пограбувати АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У селищі Іванків, Київської області, зловмисники, погрожуючи гранатою, намагались пограбувати АЗС. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, передає УНН.
"Близько 6:00 на територію АЗС в селищі Іванків зайшли невідомі. Чоловіки постукали у віконце диспетчера та, погрожуючи гранатою, вимагали виручку. 59-річний черговий натиснув тривожну кнопку – нападники зникли", - йдеться у повідомленні.
Зловмисників затримали за дві години в селі Шпилі. Поблизу місцевого бару патрульні помітили машину з іноземними номерами, схожу на розшукувану. Троє підозрюваних перебували всередині закладу. Чинити опір правоохоронцям вони не встигли. Як з’ясувалося, всі затримані жителі передмістя столиці віком 26-23 років.
Під час обшуку поліція вилучила гранату РГД-5 і запал. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура №4 повідомила про підозру водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та намагався дати хабар співробітникам патрульної поліції.