В Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Оперативники Главного управления полиции Киевской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Мужчина сначала изнасиловал, а потом убил пожилую женщину. Три месяца назад он освободился из мест лишения свободы за "законом Савченко", где отбывал наказание за умышленное убийство", - цитирует слова С.Князева пресс-служба ведомства.
По его словам, в начале апреля в полицию Киевской области поступило сообщение от жительницы города Березань, что она в кустах на обочине обнаружила обнаженное тело неизвестной женщины с многочисленными телесными повреждениями.
Как стало известно впоследствии, рассказал С.Князев, потерпевшей оказалась 72-летняя местная жительница, которая накануне уехала из дома на велосипеде и исчезла. Эксперты установили, что женщина умерла от кровоизлияния в мозг и перелома шейного позвонка.
По словам главы Нацполиции, во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого и задержали его.
"Работники уголовного розыска Киевской области задержали этого преступника. У него короткая биография: ранее судимый за убийство, уроженец Харьковской области, освобожден за "законом Савченко" три месяца назад, не отбыв большей части наказания", - сообщил он.
Установлено, что 24-летний харьковчанин проживал на чердаке в доме, расположенном рядом с местом совершенного преступления. Там полицейские провели обыск, откуда изъяли одежду со следами крови, сумку с личными вещами и тетрадь с записями сексуально-насильственного содержания.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, в Одессе 19-летний юноша задержал насильника.