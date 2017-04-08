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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51681 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161645 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118929 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118019 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113359 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки

В Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Киев  •  УНН

 • 17188 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Оперативники Главного управления полиции Киевской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мужчина сначала изнасиловал, а потом убил пожилую женщину. Три месяца назад он освободился из мест лишения свободы за "законом Савченко", где отбывал наказание за умышленное убийство", - цитирует слова С.Князева пресс-служба ведомства.

По его словам, в начале апреля в полицию Киевской области поступило сообщение от жительницы города Березань, что она в кустах на обочине обнаружила обнаженное тело неизвестной женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Как стало известно впоследствии, рассказал С.Князев, потерпевшей оказалась 72-летняя местная жительница, которая накануне уехала из дома на велосипеде и исчезла. Эксперты установили, что женщина умерла от кровоизлияния в мозг и перелома шейного позвонка.

По словам главы Нацполиции, во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого и задержали его.

"Работники уголовного розыска Киевской области задержали этого преступника. У него короткая биография: ранее судимый за убийство, уроженец Харьковской области, освобожден за "законом Савченко" три месяца назад, не отбыв большей части наказания", - сообщил он.

Установлено, что 24-летний харьковчанин проживал на чердаке в доме, расположенном рядом с местом совершенного преступления. Там полицейские провели обыск, откуда изъяли одежду со следами крови, сумку с личными вещами и тетрадь с записями сексуально-насильственного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе 19-летний юноша задержал насильника.

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