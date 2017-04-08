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На Київщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві пенсіонерки

На Київщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві пенсіонерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Оперативники Головного управління поліції Київської області затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

“Чоловік спочатку зґвалтував, а потім вбив літню жінку. Три місяці тому він звільнився з місць позбавлення волі за "законом Савченко“, де відбував покарання за умисне вбивство”, — цитує слова С.Князєва прес-служба відомства.

За його словами, на початку квітня до поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки міста Березань, що вона у кущах на узбіччі виявила оголене тіло невідомої жінки з численними тілесними ушкодженнями.

Як стало відомо згодом, розповів С.Князєв, потерпілою виявилася 72-річна місцева жителька, яка напередодні поїхала з дому на велосипеді і зникла. Експерти встановили, що жінка померла від крововиливу в головний мозок та перелому шийного хребця.

За словами голови Нацполіції, під час проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та затримали його.

“Працівники карного розшуку Київської області затримали цього злочинця. Він має коротку біографію: раніше судимий за вбивство, уродженець Харківщини, звільнений за "законом Савченко“ три місяці тому, не відбувши більшої частини покарання”, — повідомив він.

Встановлено, що 24-річний харків’янин проживав на горищі у будинку, розташованому поруч місця скоєного злочину. Там поліцейські провели обшук, звідки вилучили одяг зі слідами крові, сумку з особистими речами та зошит з записами сексуально-насильницького змісту.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі 19-річний юнак затримав ґвалтівника.

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