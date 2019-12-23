В Киевской области за выходные выявили 18 случаев незаконной продажи елок

"В минувшие выходные правоохранители области выявили 18 аналогичных нарушений несанкционированной продажи елок и сосен. Во всех случаях дерева содержали соответствующие чипы и санитарные разрешения, однако продавцы осуществляли их продажу в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

Так, в г. Васильков, пгт. Немешаево, пгт. Бородянка и с. Мигалки, Бородянского района торговля происходила неподалеку главных площадей населенных пунктов, без согласования с местными советами.

"В отношении нарушителей составили админпротоколы по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в УНН сообщали, что за прошедшую неделю в полицию поступило 8 обращений о нарушении правил торговли елками.