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На Київщині за вихідні виявили 18 незаконних продажів ялинок

На Київщині за вихідні виявили 18 незаконних продажів ялинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За минулі вихідні правоохоронці на Київщині виявили 18 порушень несанкціонованого продажу ялинок та сосен. Відносно правопорушників склали адмінпротоколи – їм загрожує штраф. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку поліції Київської області у Facebook.

"Минулих вихідних правоохоронці області виявили 18 аналогічних порушень несанкціонованого продажу ялинок та сосен. В усіх випадках дерева містили відповідні чіпи та санітарні дозволи, однак продавці здійснювали їх продаж у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.

Так, у м. Васильків, смт. Немішаєве, смт. Бородянка та с. Мигалки, Бородянського району торгівля відбувалася неподалік головних площ населених пунктів, без погодження з місцевими радами.

"Відносно порушників склали адмінпротоколи за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляє пресслужба поліції.

Раніше в УНН повідомляли, що за минулий тиждень до поліції надійшло 8 звернень щодо порушення правил торгівлі ялинками.

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