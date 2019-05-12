В Киевской области от отравления угарным газом погибла семейная пара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киевской области семейная пара отравилась угарным газом и погибла. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Предварительно причиной пожара стало курение в постели.
Начато досудебное расследование.
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Как сообщал УНН, в Киевской области от отравления угарным газом погибла 5-летняя девочка.
Напомним, во Львове три человека отравились угарным газом