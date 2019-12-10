В Киевской области будут судить мужчину за то, что он плеснул кислотой в жену

"Следователь Васильковского отдела полиции направил в суд уголовное производство с обвинительным актом в отношении 52-летнего мужчины по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести своей жене", - говорится в сообщении.

Так, 13 октября в поселке Глеваха между супругами возник спор из-за ревности. Во время конфликта, по месту совместного проживания, мужчина взял бутылочку с кислотой и несколько раз плеснул из нее в лицо жене, после чего покинул помещение.

О данном инциденте полицию и врачей проинформировала дочь.

48-летняя женщина с ожогами была госпитализирована в больницу, а ревнивец найден и задержан.

Правоохранители назначили ряд экспертиз. Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила химические ожоги I-II степени лица, глаз и туловища.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ревнивцу грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который облил свою 18-летнюю дочь кислотой.