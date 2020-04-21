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Под Киевом местный житель стрелял по отдыхающим на озере

Под Киевом местный житель стрелял по отдыхающим на озере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В одном из сел Броварского района Киевской области произошла стрельба. Компания мужчин отдыхала рядом с озером, однако это не понравилось местному жителю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Между ними сначала возник словесный конфликт. Затем мужчина из устройства для отстрела резиновыми пулями совершил выстрелы в сторону мужчин. В результате стрельбы последние получили телесные повреждения в виде рваных ран нижних конечностей.

Пострадавших сразу доставили в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

В дальнейшем по месту жительства стрелка следователь полиции провел неотложный обыск. Во время которого обнаружено и изъято оружие, ножи и патроны.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Стрелок задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина из окна квартиры стрелял в прохожих.

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