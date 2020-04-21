Під Києвом місцевий житель стріляв по відпочиваючих на озері
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В одному із сіл Броварського району Київської області сталася стрілянина. Компанія чоловіків відпочивали поруч озера, однак це не сподобалось місцевому жителю. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
Між ними спочатку виник словесний конфлікт. Потім чолов’яга з пристрою для відстрілу гумовими кулями здійснив постріли у бік чоловіків. У результаті стрілянини останні отримали тілесні ушкодження у вигляді рваних ран нижніх кінцівок.
Потерпілих відразу доправили до лікарні. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
В подальшому за місцем проживання стрілка слідчий поліції провів невідкладний обшук. Під час якого виявлено та вилучено зброя, ножі та набої.
Вилучені речові докази направлено на експертизу.
Стрілка затримано в порядку ст.208 КПК України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.
Затриманому йому оголошено про підозру у вчинені злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік із вікна квартири стріляв у перехожих.