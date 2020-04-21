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Під Києвом місцевий житель стріляв по відпочиваючих на озері

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. В одному із сіл Броварського району Київської області сталася стрілянина. Компанія чоловіків відпочивали поруч озера, однак це не сподобалось місцевому жителю. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Між ними спочатку виник словесний конфлікт. Потім чолов’яга з пристрою для відстрілу гумовими кулями здійснив постріли у бік чоловіків. У результаті стрілянини останні отримали тілесні ушкодження у вигляді рваних ран нижніх кінцівок.

Потерпілих відразу доправили до лікарні. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

В подальшому за місцем проживання стрілка слідчий поліції провів невідкладний обшук. Під час якого виявлено та вилучено зброя, ножі та набої.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Стрілка затримано в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Затриманому йому оголошено про підозру у вчинені злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік із вікна квартири стріляв у перехожих.

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