В Киевской области спасатели вытащили автомобиль из пруда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в Броварском районе спасатели вытащили из пруда затопленный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"29 апреля в 10:30 к оперативно-диспетчерской службе Броварского района поступило сообщение об оказании помощи для буксировки автомобиля из пруда", - говорится в сообщении.
Было установлено, что легковой автомобиль полностью затоплен в воде.
С помощью буксировочной лебедки достали автомобиль из пруда.
На место вызова направлены спасатели 56-й ДПРЧ м. Бровары и 21-й ДПРЧ м. Бровары.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, в Харькове из-за прорыва трубы кипятком затопило автомобиль.