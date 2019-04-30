В Киевской области спасатели вытащили автомобиль из пруда

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108983 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111710 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112739 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140189 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139838 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киевской области спасатели вытащили автомобиль из пруда

Киев  •  УНН

 • 11555 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в Броварском районе спасатели вытащили из пруда затопленный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"29 апреля в 10:30 к оперативно-диспетчерской службе Броварского района поступило сообщение об оказании помощи для буксировки автомобиля из пруда", - говорится в сообщении.

Было установлено, что легковой автомобиль полностью затоплен в воде.

С помощью буксировочной лебедки достали автомобиль из пруда.

На место вызова направлены спасатели 56-й ДПРЧ м. Бровары и 21-й ДПРЧ м. Бровары.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в Харькове из-за прорыва трубы кипятком затопило автомобиль.

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