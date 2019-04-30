На Київщині рятувальники витягли автомобіль зі ставка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, у Броварському районі рятувальники витягли зі ставка затоплений автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
“29 квітня о 10:30 до оперативно — диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про надання допомоги для буксирування автомобіля зі ставка”, — йдеться у повідомленні.
Було встановлено, що легковий автомобіль повністю затоплений у воді.
За допомогою буксирувальної лебідки дістали автомобіль зі ставка.
На місце виклику направлено рятувальників 56-ї ДПРЧ м. Бровари та 21-ї ДПРЧ м. Бровари.
На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Постраждалих внаслідок події немає.
Нагадаємо, у Харкові через прорив труби окропом затопило автомобіль.