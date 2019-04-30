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На Київщині рятувальники витягли автомобіль зі ставка

На Київщині рятувальники витягли автомобіль зі ставка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, у Броварському районі рятувальники витягли зі ставка затоплений автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

“29 квітня о 10:30 до оперативно — диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про надання допомоги для буксирування автомобіля зі ставка”, — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що легковий автомобіль повністю затоплений у воді.

За допомогою буксирувальної лебідки дістали автомобіль зі ставка.

На місце виклику направлено рятувальників 56-ї ДПРЧ м. Бровари та 21-ї ДПРЧ м. Бровари.

На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Постраждалих внаслідок події немає.

Нагадаємо, у Харкові через прорив труби окропом затопило автомобіль.

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