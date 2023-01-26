На Киевщине работает ППО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
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"В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем", - говорится в сообщении.
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