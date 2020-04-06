В Киевской области во время взрыва в хозяйственной постройке пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня в частной хозяйственной постройке в Вишенкивськом сельском совете произошел взрыв и возгорание. На месте пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
"6 апреля в 8:40 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о взрыве и возгорании в частном хозяйственной постройки в Вишенькивском сельском совете, общественном объединении "Остров" по ул. Южной", - говорится в сообщении.
Так, спасатели установили, что горит частное хозяйственное здание.
В 9:56 возгорание локализовали, а в 10:31 полностью ликвидировали.
"На месте пожарные обнаружили пострадавшего мужчину, который был передан врачам скорой медицинской помощи и направлены в "КМП Киевской городской клинической больницы ожоговый центр", - отметили в ГСЧС.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, что в Житомирской области в результате сжигания сухой травы сгорели четыре пустующие здания, жилые удалось спасти.