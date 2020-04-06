На Київщині під час вибуху у господарчій будівлі постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні у приватній господарчій будівлі у Вишеньківській сільській раді стався вибух і загоряння. На місці вогнеборці виявили потерпілого чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
“6 квітня о 08:40 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про вибух і загорання у приватній господарчій будівлі у Вишеньківській сільській раді, громадському об’єднанні „Острів“ по вул. Південній”, — йдеться у повідомленні.
Так, рятувальники встановили, що горить приватна господарча будівля.
О 09:56 загорання локалізували, а о 10:31 повністю ліквідували.
“На місці вогнеборці виявили потерпілого чоловіка, якого було передано лікарям швидкої медичної допомоги та направлено до „КМП Київської міської клінічної лікарні опіковий центр“”, — зазначили в ДСНС.
Причини пожежі та збитки наразі встановлюються.
Нагадаємо, що у Житомирській області внаслідок спалювання сухої трави згоріло чотири пустуючі будівлі, житлові вдалося врятувати.