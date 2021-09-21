На Киевщине несовершеннолетний парень получил смертельный разряд током пока рыбачил
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В воскресенье 19 августа, около 15 часов дня, в полицию Бориспольщине поступило сообщение о том, что 16-летний несовершеннолетний во время рыболовства получил электрический разряд несовместим с жизнью. Об этом вечером 20 сентября сообщило в полиции Киевской области, передает УНН.
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“Установлено, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд.
Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая к сожалению констатировала смерть подростка”, — говорится в сообщении.
Детали
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним
В начале сентября на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил 15-летнего парня, который переходил пути в наушниках.