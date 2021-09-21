На Київщині неповнолітній хлопець отримав смертельний розряд струмом, коли рибалив
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У неділю 19 серпня, близько 15-ї години дня, до поліції Бориспільщини надійшло повідомлення про те, що 16-річний неповнолітній під час рибальства отримав електричний розряд несумісний із життям. Про це ввечері 20 вересня повідомили у поліції Київської області, передає УНН.
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“Встановлено, що два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний житель столиці закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач та отримав при цьому розряд.
Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка на жаль констатувала смерть підлітка”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
На разі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо
На початку вересня на залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив 15-річного хлопця, що переходив колії у навушниках.