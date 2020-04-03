В Киевской области коронавирус у девушки-фельдшера не подтвердился
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Броварах Киевской области лабораторный тест на коронавирус у девушки-фельдшера показал отрицательный результат. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“ПЦР-тест, который был сделан девушке с подозрением на COVID-19 показал отрицательный результат”, — написал Сапожко.
По его словам, в Броварах есть 1 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
Как ранее сообщалось, в Броварах Киевской области у женщины, которая работает фельдшером экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.
Напомним, в Киевской области официально подтверждено 64 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяют 258 подозрений.