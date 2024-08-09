В Кировоградской области во время атаки рф из-за обломков дрона есть повреждения в домах
Киев • УНН
В Кировоградской области во время воздушной тревоги обломками сбитого дрона повреждены окна и кровли нескольких домов. Пострадавших нет, все соответствующие службы работают на месте.
В Кировоградской области во время атаки российских войск из-за обломков дрона повреждены окна и кровли нескольких домов. Пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Во время последней воздушной тревоги в одной из громад Голованевского района обломками сбитого дрона повреждены окна и кровли в нескольких домовладениях. Пострадавших, к счастью, нет
По его словам, все соответствующие службы на месте.
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