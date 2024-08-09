В Кировоградской области во время атаки рф из-за обломков дрона есть повреждения в домах

В Кировоградской области во время атаки российских войск из-за обломков дрона повреждены окна и кровли нескольких домов. Пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Во время последней воздушной тревоги в одной из громад Голованевского района обломками сбитого дрона повреждены окна и кровли в нескольких домовладениях. Пострадавших, к счастью, нет - написал Райкович в Telegram.

По его словам, все соответствующие службы на месте.