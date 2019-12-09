В Кировоградской области зарегистрировали еще один случай болезни Лайма
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Еще один лабораторно подтвержденный случай болезни Лайма зафиксировали в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в Региональном центре общественного здоровья.
Потерпевшая - 49-летняя жительница Знаменки. Конкретную территорию, где ее мог укусить клещ, дату, когда это могло случиться, указать не может.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кировоградской области зарегистрировали два случая болезни Лайма
Всего за 11 месяцев текущего года в области зарегистрировали 74 случая болезни Лайма. Среди заболевших девять детей.