В Кировоградской области зарегистрировали еще один случай болезни Лайма

Потерпевшая - 49-летняя жительница Знаменки. Конкретную территорию, где ее мог укусить клещ, дату, когда это могло случиться, указать не может.

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Всего за 11 месяцев текущего года в области зарегистрировали 74 случая болезни Лайма. Среди заболевших девять детей.