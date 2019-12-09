На Кіровоградщині зареєстрували ще один випадок хвороби Лайма
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ще один лабораторно підтверджений випадок хвороби Лайма зафіксували на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в Регіональному центрі громадського здоров’я.
Потерпіла - 49-річна жителька Знам’янки. Конкретну територію, де її міг вкусити кліщ, дату, коли це могло трапитися, вказати не може.
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Всього за 11 місяців поточного року в області зареєстрували 74 випадки хвороби Лайма. Серед захворілих дев’ятеро дітей.