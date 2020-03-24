В Кировоградской области разоблачили незаконный канал сбыта взрывчатки из зоны ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла в Кировоградской области незаконный сбыт взрывчатых средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, житель Александрии подпольно делал самодельные взрывные устройства для продажи. Мастерскую по изготовлению средств поражения он устроил в арендованном гараже. Боевые элементы для взрывчатки фигурант незаконно вывозил из района проведения операции Объединенных сил. Готовые средства поражения он пытался реализовать на территории региона через личные связи.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника на одной из городских улиц после сбыта 13 самодельных взрывных устройств общим весом более килограмма взрывчатого вещества. Во время обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ изъяли еще 5 взрывчаток.
После проведения специальной экспертизы обнаруженных средств поражения задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (ношение хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправки военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.