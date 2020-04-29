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В Кировоградской области треть больных COVID-19 поступила из частной клиники

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Кропивницком главному врачу медицинского центра “Больница Святого Луки” рекомендовали запретить госпитализацию новых пациентов, ведь треть больных COVID-19 поступила с этой частной клиники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

“В Кропивницком главному врачу ЧП „Больница Святого Луки“ и ЧП ППФ „Ацинус“ Григорию Урсолу рекомендуется запретить госпитализацию новых пациентов”, — говорится в сообщении.

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал председатель ОГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Андрей баллона с целью противодействия распространению коронавируса в Кировоградской области.

“Согласно оперативной статистической отчетности, экстренные сообщения о 118 жителей Кировоградской области, у которых в результате было подтверждено инфицирование COVID-19 поступили именно с этой частной клиники”, — отмечается в сообщении.

Кроме госпитализации, главному врачу рекомендовали провести внутреннее расследование случаев заболевания работников на COVID-19, составить список контактных лиц из числа персонала за последние 14 дней, обеспечить сбор и утилизацию использованных костюмов биозащиты, согласно требованиям биобезопасности.

“С среди прочего в распоряжении также указано, что в случае необходимости проведения ПЦР-тестирование в ЧП „Ацинус“ следует оформить все разрешения, согласно нормативным документам Министерства здравоохранения”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля в Кировоградской области зафиксировано 377 случаев COVID-19.

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