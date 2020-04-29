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На Кіровоградщині третина хворих на COVID-19 надійшла з приватної клініки

На Кіровоградщині третина хворих на COVID-19 надійшла з приватної клініки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Кропивницькому головному лікарю медичного центру “Лікарня Святого Луки” рекомендували заборонити госпіталізацію нових пацієнтів, адже третина хворих на COVID-19 надійшла з цієї приватної клініки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

“У Кропивницькому головному лікарю ПП „Лікарня Святого Луки“ і ПП ПВФ „Ацинус“ Григорію Урсолу рекомендується заборонити госпіталізацію нових пацієнтів”, — йдеться в повідомленні.

Про це йдеться у розпорядженні, який підписав голова ОДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Андрій Балонь з метою протидії розповсюдження коронавірусу на Кіровоградщині.

"Згідно оперативної статистичної звітності, екстрені повідомлення стосовно 118 мешканців Кіровоградщини, у яких у результаті було підтверджено інфікування на COVID-19, надійшли саме з цієї приватної клініки“,- зазначається в повідомленні.

Окрім госпіталізації, головному лікарю рекомендували провести внутрішнє розслідування випадків захворювання працівників на COVID-19, скласти список контактних осіб з числа персоналу за останні 14 днів, забезпечити збір і утилізацію використаних костюмів біозахисту, згідно з вимогами біобезпеки.

“Із-поміж іншого в розпорядженні також зазначено, що в разі необхідності проведення ПЛР-тестування в ПП „Ацинус“ слід оформити всі дозволи, згідно нормативних документів Міністерства охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 29 квітня в Кіровоградській області зафіксовано 377 випадків COVID-19.

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