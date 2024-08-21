В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава

В Киевской области во время более 9-часовой воздушной тревоги ПВО сбивала вражеские цели, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение одного частного дома и обрывы электросетей, горела трава, сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Враг продолжает атаковать нашу область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась всю ночь и утро в течение более 9 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. По состоянию на 11:00 в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение одного частного дома, обрывы линий электросетей. Также в одном из районов возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, большая часть обломков вражеских целей фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий воздушной атаки.

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах