В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава
Киев • УНН
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 9 часов. ПВО сбило вражеские цели, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение одного частного дома и обрывы электросетей.
В Киевской области во время более 9-часовой воздушной тревоги ПВО сбивала вражеские цели, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение одного частного дома и обрывы электросетей, горела трава, сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Враг продолжает атаковать нашу область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась всю ночь и утро в течение более 9 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. По состоянию на 11:00 в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение одного частного дома, обрывы линий электросетей. Также в одном из районов возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано
По его словам, большая часть обломков вражеских целей фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.
Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий воздушной атаки.
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах21 августа 2024, 07:54 • 10525 просмотров