На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться
Киев • УНН
Полиция Киева убедила мужчину, который угрожал взорвать гранату дома, сдаться; граната оказалась учебной, а в доме также было найдено огнестрельное оружие.
На Киевщине правоохранители уговорили сдаться мужчину, который угрожал взорвать гранату дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что местный житель во время конфликтной ситуации угрожает взорвать себя. В доме также находились его жена и 30-летний сын.
Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевской области мгновенно прибыли на место происшествия и начали переговоры с 51-летним мужчиной. Правоохранители уговорили мужчину добровольно передать боеприпас специалистам
Однако после тщательного осмотра правоохранители установили, что граната является учебно-тренировочной.
Дополнение
Также во время осмотра места происшествия в доме обнаружили огнестрельное оружие. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.
Напомним
Полицейские Киева задержали организованную группу наркосбытчиков, в которую вошли пять человек, среди которых был организатор и четверо курьеров, которые доставляли наркотики заказчикам на территории столицы.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться
Полиция Киева убедила мужчину, который угрожал взорвать гранату дома, сдаться; граната оказалась учебной, а в доме также было найдено огнестрельное оружие.
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