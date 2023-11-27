На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться

На Киевщине правоохранители уговорили сдаться мужчину, который угрожал взорвать гранату дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что местный житель во время конфликтной ситуации угрожает взорвать себя. В доме также находились его жена и 30-летний сын.

Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевской области мгновенно прибыли на место происшествия и начали переговоры с 51-летним мужчиной. Правоохранители уговорили мужчину добровольно передать боеприпас специалистам - резюмировали в ведомстве.

Однако после тщательного осмотра правоохранители установили, что граната является учебно-тренировочной.

Дополнение

Также во время осмотра места происшествия в доме обнаружили огнестрельное оружие. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним

Полицейские Киева задержали организованную группу наркосбытчиков, в которую вошли пять человек, среди которых был организатор и четверо курьеров, которые доставляли наркотики заказчикам на территории столицы.