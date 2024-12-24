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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине мужчина разгуливал во дворе многоэтажки с оружием в руках: его задержали

На Киевщине мужчина разгуливал во дворе многоэтажки с оружием в руках: его задержали

Киев  •  УНН

 • 1465 просмотра

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Полиция задержала 51-летнего мужчину с автоматическим оружием во дворе многоэтажки в Ирпене. У задержанного изъяли гранаты, автомат, пистолеты и более 400 патронов.

В Киевской области задержали мужчину, которого обнаружили во дворе одной из многоэтажек с автоматическим оружием в руках, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

«В городе Ирпень полицейские задержали 51-летнего мужчину, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы», - сообщили в полиции Киевщины в Telegram.

На днях в полицию, как указано, поступило сообщение о нарушении тишины в одной из квартир многоэтажного дома.

«Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках», - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители обнаружили и изъяли у фигуранта: корпуса ручных осколочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет ТТ, боевой револьвер и более 400 патронов различного калибра.

Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).

В столице задержали мужчину по подозрению в убийстве18 дек. 2024, 21:15 • 24193 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
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