На Киевщине мужчина разгуливал во дворе многоэтажки с оружием в руках: его задержали
Киев • УНН
Полиция задержала 51-летнего мужчину с автоматическим оружием во дворе многоэтажки в Ирпене. У задержанного изъяли гранаты, автомат, пистолеты и более 400 патронов.
В Киевской области задержали мужчину, которого обнаружили во дворе одной из многоэтажек с автоматическим оружием в руках, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
«В городе Ирпень полицейские задержали 51-летнего мужчину, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы», - сообщили в полиции Киевщины в Telegram.
На днях в полицию, как указано, поступило сообщение о нарушении тишины в одной из квартир многоэтажного дома.
«Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках», - рассказали в полиции.
Отмечается, что правоохранители обнаружили и изъяли у фигуранта: корпуса ручных осколочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет ТТ, боевой револьвер и более 400 патронов различного калибра.
Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).
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