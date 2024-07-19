Известный турецкий производитель энергетического оборудования Dalgakiran инвестировал почти 400 млн грн в новые мощности на Киевщине. Благодаря международным партнерам в Бучанском районе завершили строительство завода «Далгакиран компрессор Украина». Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Как указал Кравченко, компания специализируется на производстве и обслуживании:

компрессорного оборудования;

дизельных и газовых генераторов;



установок для промышленного охлаждения;



промышленных насосов;



«Инвестируют, если доверяют и уверены в потенциале и перспективе региона. Я всегда говорю, что на Киевщине создаем лучшие условия для инвесторов. И это - очередное подтверждение», - заявил председатель ОВА.

Компания работает на рынке Украины более 19 лет, имеет 5 тысяч реализованных проектов и 11 представительств в крупных городах.

Теперь есть офис и производственная площадка на Киевщине. Здесь создали 50 новых рабочих мест. Базовое оборудование изготавливают в Турции. Украинский офис его реализует и оказывает комплексную поддержку клиентам - добавил Кравченко.

По его словам, на этом компания не собирается останавливаться. Председатель правления «Dalgakıran Kompresör» Аднан Далгакиран заверил, что планируют масштабировать производство и увеличить мощности именно на Киевщине. Во время открытия нового офиса сообщили, что речь идет о новых инвестициях и строительстве завода. Кроме того, как сообщается, уже изучается возможность производства и поставки новых продуктов, которые крайне необходимы Украине для восстановления энергетических и промышленных объектов.

Кравченко поблагодарил Посольство Турции в Украине за поддержку реализации проекта.

«Ведь это новые рабочие места, налоги в бюджет, финансовый ресурс для развития инфраструктуры Киевщины и всей страны», - добавил он.

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине