На Киевщине из-за непогоды обесточены 34 населенных пункта и повреждены 8 авто

Падение деревьев на проезжую часть и электролинии зафиксированы во всех районах Киевской области, повреждено 8 авто, ликвидация последствий непогоды продолжается. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"На Киевщине продолжается ликвидация последствий непогоды. По состоянию на 20:00 в результате порывов ветра оборвано и аварийно отключено 15 воздушных линий по 10 кВ. После того, как их отремонтируют, энергетики смогут приступить к точечным заявкам клиентов", - сообщил Кравченко.

По его словам, 123 бригады энергетиков продолжают работы. Остается обесточенной 291 трансформаторная подстанция, 34 населенных пункта, 9955 клиентов. По информации энергетиков, большинство потребителей планируют запитать до конца суток. За день уже вернули свет 93 677 семьям в 234 населенных пунктах области.

Добавим

Глава ОВА сообщил, что падение деревьев на проезжую часть и электролинии зафиксированы во всех районах области.

В Белоцерковском и Броварском районах с 2 домов сорваны шифер и часть кровли. Упавшими деревьями повреждены 8 авто.

Работники ГСЧС и коммунальные службы общин продолжают работы по ликвидации последствий урагана.

Проезд на автодорогах государственного и местного значения в пределах Киевской области обеспечен, состояние проезжей части - удовлетворительное.