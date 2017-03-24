В Хмельницкой области собрали помощь для жителей Балаклеи
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Жители Хмельницкой области собрали гуманитарную помощь для балаклейцев. Об этом УНН сообщили спасатели ГосЧС области.
Теплые вещи, продукты питания и средства гигиены сегодня загрузили спасатели ..
"Десятитонный грузовик с прицепом уже вечером отправится на восток. Готовы в командировку и 7 опытных пиротехников Хмельницкого ", - сообщили в ГосЧС.
Напомним, сегодня пиротехники УГосЧС Украины в Кировоградской области отбыли в г. Балаклея для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
А раньше спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на военном складе .