В Хмельницкой области собрали помощь для жителей Балаклеи

Теплые вещи, продукты питания и средства гигиены сегодня загрузили спасатели ..

"Десятитонный грузовик с прицепом уже вечером отправится на восток. Готовы в командировку и 7 опытных пиротехников Хмельницкого ", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, сегодня пиротехники УГосЧС Украины в Кировоградской области отбыли в г. Балаклея для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

А раньше спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на военном складе .