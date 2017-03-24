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На Хмельниччині зібрали допомогу для жителів Балаклії

На Хмельниччині зібрали допомогу для жителів Балаклії

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Жителі Хмельницької області зібрали гуманітарну допомогу для балаклійців. Про це УНН повідомили рятувальники ДСНС області.

Теплі речі, продукти харчування і засоби гігієни сьогодні завантажили рятувальники.

“Десятитонна вантажівка із причепом вже ввечері відправиться на схід. Готові у відрядження і 7 досвідчених піротехніків Хмельницького”, — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні піротехніки У ДСНС України у Кіровоградській області відбули у м.Балаклія для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

А раніше рятувальники Дніпропетровщини відбули для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухами на військовому складі.

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