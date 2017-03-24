На Хмельниччині зібрали допомогу для жителів Балаклії

Теплі речі, продукти харчування і засоби гігієни сьогодні завантажили рятувальники.

“Десятитонна вантажівка із причепом вже ввечері відправиться на схід. Готові у відрядження і 7 досвідчених піротехніків Хмельницького”, — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні піротехніки У ДСНС України у Кіровоградській області відбули у м.Балаклія для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

А раніше рятувальники Дніпропетровщини відбули для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухами на військовому складі.