На Хмельниччині зібрали допомогу для жителів Балаклії
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Жителі Хмельницької області зібрали гуманітарну допомогу для балаклійців. Про це УНН повідомили рятувальники ДСНС області.
Теплі речі, продукти харчування і засоби гігієни сьогодні завантажили рятувальники.
“Десятитонна вантажівка із причепом вже ввечері відправиться на схід. Готові у відрядження і 7 досвідчених піротехніків Хмельницького”, — повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні піротехніки У ДСНС України у Кіровоградській області відбули у м.Балаклія для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
А раніше рятувальники Дніпропетровщини відбули для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухами на військовому складі.