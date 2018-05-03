В Хмельницкой области студент упал с моста на контактную сеть электропоездов

"Машиной скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в Деражнянскую городскую больницу. Им оказался студент местного аграрного лицея 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, юноша по неизвестным причинам, идя по пешеходному мосту, перелез через его перила, стал на железобетонную конструкцию и не удержался. Студент упал на платформу, получив электротравму от контактной сети.

Пресс-служба УЗ приводит статистку несчастных случаев на железной дороге. Так, с начала 2018 году до сегодняшнего дня из-за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта получили травмы различной степени тяжести 193 посторонних лица, в том числе 110 - со смертельным исходом.

Из них в результате поражения электрическим током травмированы 8 посторонних лиц, в том числе одно - со смертельным исходом.

Ведомство напоминает правила поведения на железнодорожном транспорте. Железнодорожники предупреждают, что рискованное селфи или поиск приключений на вагонах и инфраструктурных объектах могут повлечь чрезвычайно тяжелые последствия. Кроме того, мелкие кражи железнодорожного имущества и грузов могут стоить жизни и здоровья, а не только иметь следствием наступление уголовной ответственности.

Напомним, 2 мая в Киеве с поезда внезапно выпала женщина.