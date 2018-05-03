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На Хмельниччині студент впав з мосту на контактну мережу електропоїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На станції "Деражня" Хмельницької області 2 травня, близько 20:00 студент місцевого ліцею впав з пішоходного мосту на контактну мережу і отримав електротравму. Про це повідомляє пресс-служба "Укрзалізниці", передає УНН.

На Хмельниччині студент впав з мосту на контактну мережу електропоїздів

"Машиною швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до Деражнянської міської лікарні. Ним виявився студент місцевого аграрного ліцею 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, юнак з невідомих причин, ідучи по пішохідному мосту, переліз через його перила, став на залізобетонну конструкцію і не втримався. Студент впав на платформу, отримавши електротравму від контактної мережі.

Прес-служба УЗ наводить статистку нещасних випадків на залізниці. Так, від початку 2018 року до сьогоднішнього дня через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту отримали травми різного ступеню важкості 193 сторонні особи, у тому числі 110 – зі смертельним наслідком.

З них внаслідок ураження електричним струмом травмовано 8 сторонніх осіб, у тому числі одна – зі смертельним наслідком.

Відомство нагадує правила поводження на залізничному транспорті. Залізничники попереджають, що сміливе селфі чи пошук пригод на вагонах та інфраструктурних об’єктах можуть спричинити надзвичайно тяжкі наслідки. Крім того, дрібні крадіжки залізничного майна та вантажів можуть вартувати життя та здоров’я, а не лише мати наслідком настання кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 2 травня у Києві з поїзду раптово випала жінка.

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